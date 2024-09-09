مذكرة توقيف وجاهية بحق رياض سلامة

أصدر قاضي التحقيق بلال حلاوي مذكرة توقيف وجاهية بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة.



وكان سلامة مثل امام القاضي في قصر العدل وسط اجراءات امنية مكثفة.



وكان القاضي حلاوي رفض حضور رئيسة هيئة القضايا لجلسة التحقيق مع سلامة رغم انها مدعية في الملف لوجود خطأ في الشكل حول انضمامها للدعوى. واعتبر حلاوي ان رئيسة هيئة القضايا لا تمتلك صفة للانضمام الى ادعاء النيابة العامة المالية على اعتبار انها لا تحوز على ترخيص بالادعاء من الوزير المختص.