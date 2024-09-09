ميقاتي يستقبل السفراء والقائمين بأعمال سفارات الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدوليّ

استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي السفراء والقائمين بأعمال سفارات الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدوليّ

وهم:سفير الصين تشيان منجيان، القائمة بأعمال السفارة البريطانية فيكتوريا دون، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية أماندا بيلز، القائم بأعمال السفارة الروسية مكسيم رامانوف، القائم بأعمال السفارة الفرنسية برونو بريرا داسيلفا، وسفراء سويسرا ماريون ويشلت، كوريا ايل بارك، اليابان ماغوتشي ماسايوكي، الجزائر رشيد بلباقي، الاتحاد الاوروبي ساندرا دي وال، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانين بلاسخارت، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا.



وشارك في الاجتماع وزراء:

الخارجية المغتربين عبدالله بو حبيب، العدل هنري خوري، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ، الصحة فراس الأبيض، البيئة ناصر ياسين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية النائب بلال عبدالله والأمينة العامة للمجلس الوطني للبحوث العلمية تمارا الزين.