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وزارة الصحة تسلّمت من اليونسيف 33 طنًا من المستلزمات الطبيّة الأساسيّة الطارئة

أخبار لبنان
2024-09-09 | 06:16
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وزارة الصحة تسلّمت من اليونسيف 33 طنًا من المستلزمات الطبيّة الأساسيّة الطارئة
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وزارة الصحة تسلّمت من اليونسيف 33 طنًا من المستلزمات الطبيّة الأساسيّة الطارئة

تسلّمت وزارة الصحة العامة من اليونسيف 33 طنًا من المستلزمات الطبيّة الأساسيّة الطارئة، إستجابة للحرب المستمّرة في الجنوب.

وحضر التسليم الوزير فراس الابيض وممثل منظمة اليونسيف في لبنان ادوارد بيغبيدير.

وأكّد الابيض ضرورة زيادة جهوزية القطاع الصحيّ: "إنّنا أكثر استعدادًا لمواجهة أيّ طارئ."

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