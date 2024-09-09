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جهاد الصمد من السراي: هناك خبر سار بالنسبة لخفراء الجمارك الذين لم يتم الحاقهم بآخر دورة
أخبار لبنان
2024-09-09 | 06:12
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جهاد الصمد من السراي: هناك خبر سار بالنسبة لخفراء الجمارك الذين لم يتم الحاقهم بآخر دورة
إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في حضور منسق "لجنة الطوارئ الوطنية" وزير البيئة ناصر ياسين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين على رأس وفد من البرنامج صباح اليوم في السراي.
وتناول البحث ضرورة توسيع الدعم واستدامته للعائلات اللبنانية النازحة من الجنوب بسبب النزاع الحاصل، والاستعداد لتوسيع نطاق المساعدة على الصمود والتعافي عندما يسمح الوضع للناس بالعودة. كما تم التطرق الى ضرورة التركيز على سبل دعم العودة الطوعية والكريمة والمستدامة للنازحين السوريين إلى وطنهم. وتناول البحث "قمة الأمم المتحدة للمستقبل"ومشاركة لبنان فيها.
كذلك، استقبل الرئيس ميقاتي رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النيابية النائب جهاد الصمد الذي قال بعد اللقاء: "وضعنا ميقاتي في تطورات ما يحصل على الساحتين الإقليمية والمحلية، حيث أن كل الجهود الآن تنصب على انجاز وقف اطلاق النار في غزة، وأصبح الجميع مقتنعين بأن إنهاء الحرب في غزة هو المدخل لأي استقرار في المنطقة وفي العالم، وإذا تم هذا الشيء فستكون لذلك انعكاسات إيجابية على الساحة اللبنانية وما يحدث في الجنوب، لأن هذا الواقع لا يمكن أن يتغير في الجنوب وان يكون هناك تطبيق للقرار 1701 بما يتناسب مع المصلحة اللبنانية إلا بعد انجاز وقف اطلاق النار في غزة، وكانت لنا جولة افق في بعض الملفات التي تخص منطقة الشمال والضنية وتحديدا".
وأضاف: "هناك خبر سار بالنسبة لخفراء الجمارك الذين لم يتم الحاقهم بآخر دورة للجمارك، وسيكون هناك حل إن شاء الله قريبا وسيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب. أما بالنسبة إلى موضوع العدوان الأخير الذي استهدف آلية للدفاع المدني في بلدة فرون الجنوبية، فنحن نتقدم بالتعازي لأهالي الشهداء ولمديرية الدفاع المدني. إن انتهاك اسرائيل لكل القوانين الدولية ليس جديدا عليها فهي تنتهك كل الأعراف والقوانين الدولية من دون حسيب أو رقيب، ونأمل أن يكون هناك وقفة ضمير من قبل العالم الحر، لأن ما يجري لا يمكن السكوت عنه".
أخبار لبنان
ميقاتي
برنامج الأغذية العالمي
جهاد الصمد
الجمارك
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