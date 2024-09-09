لقاء "سيدة الجبل" لنواب المعارضة: لتحرير الاستحقاق الرئاسي من قبضة حزب الله - حركة أمل

رأى "لقاء سيدة الجبل" ان "عودة أجواء التصعيد العسكري في لبنان تثبت عدم صدقية سردية ما سمي بتطمينات السيد حسن نصرالله. ونطالب الحكومة اللبنانية بتحمل مسؤولياتها تجاه اللبنانيين وأمنهم بالإصرار على سحب السلاح الإيراني الإحتلالي من لبنان وتطبيق ال 1701 كاملا".



وأشار البيان الى "ان البعض يربط مصير انتخاب رئيس في لبنان بأحداث غزة، وكأن لبنان ومعاناة مواطنيه ومشاكلهم معلقة إلى حين تتقشع الأمور على مساحة المنطقة وفق المصالح الإيرانية في المنطقة والعالم".



وطالب اللقاء، مجددا الرئيس نبيه بري "بفتح ابواب المجلس النيابي امام انتخاب رئيس، كما يطالب نواب المعارضة بممارسة كل الضغوط على الساحة الوطنية والعربية والدولية لتحرير الاستحقاق من قبضة حزب الله - حركة أمل".



واعتبر ان "ربط مسار لبنان بمصير حرب غزة هو نتيجة قرار إيراني ينفذه حزب الله ويهدف إلى تحسين شروط مفاوضة ايران مع اميركا على حساب مصلحة لبنان، اذ كل يوم تأخير عن استكمال بناء الدولة يؤدي إلى انحلالها ويضرب بعرض الحائط مصالح اللبنانيين".



ورأى ان "من الضروري محاكمة جميع المسؤولين عن الفساد في الدولة اللبنانية، بالإضافة الى محاكمة رياض سلامة وليس الاكتفاء بمحاكمة سلامة من أجل تبرئة المرتكبين.سنونوة واحدة لا تصنع ربيعا".