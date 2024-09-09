بو حبيب والمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالميّ: لعدم تأزيم الأمور في لبنان كي لا يزداد الوضع الإنسانيّ سوءًا

اطلع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب من المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالميّ سيندي ماكين وممثل ومدير البرنامج في لبنان ماثيو هولينغوورث، على عمل البرنامج ونشاطه في لبنان، وما يمكن أن يقوم به في سبيل مساعدة اللاجئين السوريين على العودة الى بلدهم.



وأعرب كلٌ من ماكين وهولينغوورث عن تفهمهما لموقف لبنان بضرورة تقديم المساعدات للاجئين السوريين في داخل سوريا وليس في لبنان، تشجيعاً لهم على العودة.



كما شددا على أن ما يهمّ برنامج الأغذية العالمي ,هو عدم تأزم الأمور في لبنان كي لا يزداد الوضع الإنساني سوءاً في البلاد.