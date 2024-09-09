تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار المرفأ: لا يحق لا للقوات و لا لغيرها التدخل بهذا الملف

علق "تجمع أهالي شهداء و جرحى و متضرري إنفجار مرفأ بيروت"، على مطالبة وفد من تكتل "الجمهورية القوية" رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بالتراجع عن التعاميم الصادرة بحق المحقق العدلي طارق البيطار في ملف تحقيقات المرفأ، فاستنكر "التدخلات الفاضحة من قبل حزب القوات اللبنانية بهذا الملف منذ أربع سنوات حتى الٱن والذي كان سببا رئيسا بالانفصال الذي وقع في صفوف أهالي الشهداء".



وأكد التجمع في بيان، أنه" لا يحق لا للقوات و لا لغيرها التدخل بهذا الملف، خصوصًا وأن قسما كبيرا من أهالي الشهداء يرفضون القاضي طارق البيطار و يعتبرونه متآمرا على قضيتهم".

