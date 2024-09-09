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بعد دعوة العسكريين المتقاعدين الى التحرك بالتزامن مع جلسة الحكومة... هذا ما طلبه ميقاتي من القوى الامنية

أخبار لبنان
2024-09-09 | 09:32
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بعد دعوة العسكريين المتقاعدين الى التحرك بالتزامن مع جلسة الحكومة... هذا ما طلبه ميقاتي من القوى الامنية
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بعد دعوة العسكريين المتقاعدين الى التحرك بالتزامن مع جلسة الحكومة... هذا ما طلبه ميقاتي من القوى الامنية

أعلن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتيي، أنه كان قد دعا مجلس الوزراء الى البدء بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025 غدا، وكان مفاجئا ان يستبق العسكريون المتقاعدون الجلسات بالدعوة الى التظاهر وقطع الطرق والتهديد بمنع السادة الوزراء من الوصول الى السرايا للمشاركة في الجلسة.

وقال المكتب في بيان: "إن دولة الرئيس يستغرب الدعوة الى التصعيد في وقت لم تبدأ بعد مناقشة بنود الموازنة ومن ضمنها حقوق العاملين في القطاع العام ، مدنيين وعسكريين حاليين ومتقاعدين. مع العلم ان الحكومة في صدد اتخاذ اجراءات مؤقتة  تقضي باعطاء العاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية ، الى حين اقرار الموازنة في مجلس النواب، وهذا الاجراء سبق ان اعتمدته وتم تطبيقه على العسكريين في الخدمة  وعلى المتقاعدين ايضا".

واضاف: "إن دولة الرئيس الذي يحترم حرية الرأي والتعبير، يعتبر أن للعسكريين المتقاعدين الحق في التعبير عن رأيهم، لكن هذا الامر لا يجوز ان يكون على حساب حق الاخرين في التنقل والعمل، واستطرادا الا يشكل ضررا على سير عمل مؤسسة مجلس الوزراء وتحركات السادة الوزراء".

ولفت الى أنه من هذا المنطلق، فقد طلب ميقاتي من الجيش والقوى الامنية اتخاذ الاجراءات المناسبة التي تتوافق مع حسن سير الانتظام العام وتحترم في الوقت نفسه حرية التعبير والاعتراض بالوسائل الديموقراطية.
 

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