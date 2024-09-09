الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
قلبي دقّ
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

زيارة مرتقبة لبوريل الى لبنان..

أخبار لبنان
2024-09-09 | 12:38
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
زيارة مرتقبة لبوريل الى لبنان..
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
زيارة مرتقبة لبوريل الى لبنان..

يزور الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل لبنان، يومي الأربعاء والخميس.

وسيلتقي بوريل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وقائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون.

كما يعقد اجتماعًا مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب. ومن المتوقع عقد مؤتمر صحفي،.

وسيتم استعراض دعم الاتحاد الأوروبي لقدرة لبنان على التكيّف واستقراره، فضلاً عن دوره الإقليمي مع مجموعة من المعنيين المحليين والدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة.

وستكون الزيارة فرصة لمناقشة كل جوانب الوضع في غزة وحولها والقضايا السياسية الأوسع نطاقاً مع القادة الإقليميين، ولاسيما تأثير الصراع على البلدان المجاورة ومساهمات كل منها في جهود السلام والاستقرار.

ويذكر أن بوريل في زيارة لمصر، حيث التقى بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأوضاع السياسية والإنسانية في قطاع غزة وسبل وقف إطلاق النار هناك إضافة إلى العلاقات الثنائية بين مصر والتكتل الأوروبي.

ومن المقرر أن يزور بوريل الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة حيث سيلتقي مع ممثلي وكالات الإغاثة الدولية العاملة هناك.

كما يفتتح مشروعاً يموّله الاتحاد الأوروبي لمساعدة أطفال غزة وأولئك الذين يعتنون بهم في مصر.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

مرتقبة

لبوريل

لبنان..

LBCI التالي
احتمال تساقط امطار... ودرجات الحرارة مستقرة قبل الخميس
عماد كريدية لـ "الاخبار: خدمة الصوت تنتهي والمحتوى أهم من الإنترنت
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-08-31

زيارة مرتقبة لوزير النفط العراقي إلى أميركا لعرض 10 مناطق للتنقيب عن الغاز

LBCI
أخبار لبنان
2024-08-29

الراعي خلال زيارته قرى دير الأحمر: بفضل المساعي الحثيثة لانتخاب رئيس للجمهورية "تعود المياه الطبيعية إلى لبنان"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-16

شهر آب شهر العجائب: لا شيء يمنع المغتربين من زيارة لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2024-08-16

ميقاتي استقبل وزير الخارجية المصري: لبنان يجدد التزام تطبيق الـ1701 ...عبد العاطي: زيارتي رسالة دعم قوية للبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:42

بو حبيب وصل إلى القاهرة للمشاركة في الإجتماع الوزاري للجامعة العربية

LBCI
أخبار لبنان
14:38

مساعدات إنسانية من الكتيبة الإيطالية إلى النازحين الجنوبيين من المناطق الحدودية

LBCI
أخبار دولية
13:49

أرباح طائلة تجنيها الشركات المنتجة لحقن التنحيف... وإليكم فوائدها وتداعياتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

هكذا تتسجلون للمشاركة في إحتفال إستقبال جثمان الكاردينال أغاجانيان القادم من روما والنقليات مجانية!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:50

هيئة الأسواق المالية: نواصل مهامنا في تنظيم المؤسسات المالية المخصصة من قبلنا

LBCI
آخر الأخبار
02:46

الوكالة الوطنية: قتيلة وجريحان في حادث سير على طريق فتقا - غدراس

LBCI
أمن وقضاء
02:22

أمن الدولة في الشمال تُخلي ثلاث بلدات من اللاجئين المخالفين

LBCI
أمن وقضاء
05:53

غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... وقوى الأمن تُعمّم صورتها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:03

ترامب وهاريس متقاربان في أحدث إستطلاع... والحسم في الولايات المتأرجحة

LBCI
أخبار دولية
13:51

قطر تسلط الضوء على الإنتهاكات بحق التعليم في غزة

LBCI
أخبار دولية
13:49

أرباح طائلة تجنيها الشركات المنتجة لحقن التنحيف... وإليكم فوائدها وتداعياتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

هكذا تتسجلون للمشاركة في إحتفال إستقبال جثمان الكاردينال أغاجانيان القادم من روما والنقليات مجانية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

وزير السياحة يعلن عن حملتين سياحيتين للمواسم المقبلة بحضور ملكة جمال لبنان ندى كوسا

LBCI
رياضة
13:42

لبنان يحصد 5 ميداليات ذهبية وفضيتين في بطولة العرب لمصارعة الذراعين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

السمعة.. مراسل الرياضي والرياضة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

بزشكيان في بغداد: تعزيز النفوذ الإيراني وسط أزمة عراقية متفاقمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

تداعيات عملية جسر اللنبي... أبعد من أمنية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
05:59

التحكم المروري: قتيل وجريح نتيجة سقوط مركبة عن جسر الصياد وانقلابها على طريق الصياد باتجاه بعبدا وتحويل السير باتجاه الطرقات المجاورة

LBCI
خبر عاجل
05:22

انتهاء جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وقاضي التحقيق الأول بلال حلاوي يصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه

LBCI
خبر عاجل
08:10

جدول إستقبال وتسليم المعاملات في أمانات السجل العقاري للأسبوع الحالي

LBCI
منوعات
08:26

آخر مرة فُتح فيها القبر كانت في 1914.... ذهول بعد الكشف عن جثمان القديسة تيريزا الأفيلية وهذا ما تمت رؤيته!

LBCI
أخبار لبنان
05:27

مذكرة توقيف وجاهية بحق رياض سلامة

LBCI
منوعات
02:50

بحضور عمرو دياب... مايا رعيدي تحتفل بزفافها للمرة الثانية في اليونان: هكذا بدت! (صور)

LBCI
خبر عاجل
05:35

قاضي التحقيق حدد جلسة ثانية لرياض سلامة يوم الخميس المقبل وطلب الاستماع الى شهود

LBCI
أخبار لبنان
04:10

المكتب الاعلاميّ لمولوي: حيثيات خبر توقيف طفلة ووالديها بسبب شجار مع ابنة شقيق الوزير فيه من التضخيم

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More