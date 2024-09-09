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زيارة مرتقبة لبوريل الى لبنان..
أخبار لبنان
2024-09-09 | 12:38
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زيارة مرتقبة لبوريل الى لبنان..
يزور الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل لبنان، يومي الأربعاء والخميس.
وسيلتقي بوريل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وقائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون.
كما يعقد اجتماعًا مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب. ومن المتوقع عقد مؤتمر صحفي،.
وسيتم استعراض دعم الاتحاد الأوروبي لقدرة لبنان على التكيّف واستقراره، فضلاً عن دوره الإقليمي مع مجموعة من المعنيين المحليين والدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة.
وستكون الزيارة فرصة لمناقشة كل جوانب الوضع في غزة وحولها والقضايا السياسية الأوسع نطاقاً مع القادة الإقليميين، ولاسيما تأثير الصراع على البلدان المجاورة ومساهمات كل منها في جهود السلام والاستقرار.
ويذكر أن بوريل في زيارة لمصر، حيث التقى بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأوضاع السياسية والإنسانية في قطاع غزة وسبل وقف إطلاق النار هناك إضافة إلى العلاقات الثنائية بين مصر والتكتل الأوروبي.
ومن المقرر أن يزور بوريل الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة حيث سيلتقي مع ممثلي وكالات الإغاثة الدولية العاملة هناك.
كما يفتتح مشروعاً يموّله الاتحاد الأوروبي لمساعدة أطفال غزة وأولئك الذين يعتنون بهم في مصر.
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