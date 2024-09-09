الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
قلبي دقّ
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قاسم: لا يمكن للإسرائيليين أخذ قرار إعادة سكان الشمال من دون وقف الحرب في غزة وهذا محسوم بالنسبة إلينا

أخبار لبنان
2024-09-09 | 12:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قاسم: لا يمكن للإسرائيليين أخذ قرار إعادة سكان الشمال من دون وقف الحرب في غزة وهذا محسوم بالنسبة إلينا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
قاسم: لا يمكن للإسرائيليين أخذ قرار إعادة سكان الشمال من دون وقف الحرب في غزة وهذا محسوم بالنسبة إلينا

أكد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أن "إسرائيل أمام معادلتين والفلسطينيين أمام معادلتين: إما أن توقف إسرائيل الحرب الآن وهذا يخفف من خسائرها، وإما أن تبقى في حالة الاستنزاف، وهذا يزيد من مشاكلها وخسائرها وتعقيداتها الداخلية، لأنها لا يمكن أن تنتصر في الحرب مهما طالت، وكل المؤشرات تقول ذلك".

وأشار خلال احتفال تأبيني في مجمع الإمام المجتبى في السان تيريز، الى أن "الفلسطينيين أمام معادلتين: إما إيقاف الحرب وهم يطالبون بذلك ولكن الطرف الآخر لا يستجيب، وعندها يتوقفون عند وضع لمستقبل أفضل إن شاء الله، وإما أن تستمر الحرب وهم سيبقون صامدين، ومن يراهن على أن الفلسطيني سيتعب أو سيستسلم، فهو واهم، والذي يراهن على أن الزمن سيؤدي إلى خسارة الفلسطينيين وتحقيق أهداف إسرائيل، فهو واهم. وعليه، فإن إطالة الحرب تعني مزيدا من الاستنزاف والتضحيات الفلسطينية والخسائر الإسرائيلية، ولكن في النتيجة نصرٌ فلسطيني وخسران إسرائيلي تبدأ تداعياته بعد أن تنتهي هذه الحرب".

وقال: "لبنان جبهة إسناد، ونحن نعتقد أن كل الأهداف التي وضعناها لجبهة الإسناد تحققت وتتحقق، وهنا لم نذهب إلى أبعد من الإسناد، لأن الأهداف تتحقق بالإسناد، فلم الذهاب إلى الأبعد، ولكننا نسمع كل يوم بأن الإسرائيلي يهدد بتوسعة الحرب من أجل إعادة النازحين لديه إلى بيوتهم، وعليه فإننا نقول للإسرائيلي، إذا كنت تفكر بأن تزيد عدد النازحين، تستطيع أن تطلق الحرب، لأن الحرب مع حزب الله لا تُعيد النازحين، وإنما تزيدهم، لأننا إذا تعرضنا لحرب سنواجهها بأقسى منها، ولن نُخلي الساحة".

وأضاف: "الإسرائيلي يعلم أن جهوزيتنا عالية لدرجة أننا لا نخشى من التهديدات وحاضرون للمواجهة، ومن استطاع أن يفرض على إسرائيل خلال 11 شهرا وتيرة من الردع جعلته يخرج من قرى ومستوطنات غصبا عنه مع كل الخسائر التي تلقاها ولم يتجرأ على أن يصنع شيئا آخر، قادر أن يكمل بهذه الوتيرة وبما هو أشد. من هنا، فنحن لن نرد على هذه التهديدات، بل سنترك الميدان يتحدث، والإسرائيلي يعلم أننا أهل الميدان".

وتابع: "قررنا كحزب الله أن نرد على العدوان الذي استهدف الضاحية وأدى إلى اغتيال الشهيد القائد السيد فؤاد شكر، وردينا كما نريد تماما، بحيث أن 320 صاروخا فضلا عن المسيرات وصلت إلى أهدافها، ومن يسأل ما هي النتيجة، نقول له ان النتيجة هي الرد، فبرغم كل الاستنفار القائم في الكيان الإسرائيلي - كالطائرات في الجو وكالخطط الاستباقية بالتنسيق مع الأميركان لمنعنا من الرد، اكتشفوا قبل نصف ساعة أن هناك تحركا، فقاموا بعملية استباقية، وهذه العملية الاستباقية هي خطة نظرية ضربت الوديان، ومع ذلك نفذنا العملية بعد نصف ساعة كما أردناها وكما خططنا لها، وحققت الأهداف المرجوة، وليعلم الإسرائيليون بأنهم لا يمكنهم أخذ قرار إعادة سكان الشمال من دون أن تقف الحرب في غزة، وهذا محسوم بالنسبة إلينا".

من جهة أخرى، قال الشيخ نعيم قاسم:  "لقد جدد الرئيس نبيه بري مقترحه للخروج من النفق، ونحن ندعو الفرقاء إلى الموافقة على هذا المقترح للخروج من النفق، وإذا كانوا يعتبرون أن الرئاسة مرتبطة بالتطورات، فهذا غير صحيح، والدليل أنه قبل التطورات بستة أشهر كنا في نفس الأزمة، ونحن جاهزون أن ننجز الاستحقاق الرئاسي بالمسار الذي اختاره الرئيس بري، واذا تجاوبوا معنا فأهلا وسهلا".
 

أخبار لبنان

حزب الله

نعيم قاسم

الحرب

إسرائيل

LBCI التالي
احتمال تساقط امطار... ودرجات الحرارة مستقرة قبل الخميس
عماد كريدية لـ "الاخبار: خدمة الصوت تنتهي والمحتوى أهم من الإنترنت
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-08-11

وزير الدفاع الإسرائيلي: آمل ألا توسع إيران وحزب الله الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-07

سيناريو الحرب المقبلة بين حزب الله وإسرائيل

LBCI
أخبار دولية
2024-07-30

البيت الأبيض: أميركا لا تعتقد بأن الحرب بين حزب الله وإسرائيل حتمية

LBCI
آخر الأخبار
2024-07-30

البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا تعتقد بأن الحرب بين حزب الله وإسرائيل حتمية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:42

بو حبيب وصل إلى القاهرة للمشاركة في الإجتماع الوزاري للجامعة العربية

LBCI
أخبار لبنان
14:38

مساعدات إنسانية من الكتيبة الإيطالية إلى النازحين الجنوبيين من المناطق الحدودية

LBCI
أخبار دولية
13:49

أرباح طائلة تجنيها الشركات المنتجة لحقن التنحيف... وإليكم فوائدها وتداعياتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

هكذا تتسجلون للمشاركة في إحتفال إستقبال جثمان الكاردينال أغاجانيان القادم من روما والنقليات مجانية!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:50

هيئة الأسواق المالية: نواصل مهامنا في تنظيم المؤسسات المالية المخصصة من قبلنا

LBCI
آخر الأخبار
02:46

الوكالة الوطنية: قتيلة وجريحان في حادث سير على طريق فتقا - غدراس

LBCI
أمن وقضاء
02:22

أمن الدولة في الشمال تُخلي ثلاث بلدات من اللاجئين المخالفين

LBCI
أمن وقضاء
05:53

غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... وقوى الأمن تُعمّم صورتها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:03

ترامب وهاريس متقاربان في أحدث إستطلاع... والحسم في الولايات المتأرجحة

LBCI
أخبار دولية
13:51

قطر تسلط الضوء على الإنتهاكات بحق التعليم في غزة

LBCI
أخبار دولية
13:49

أرباح طائلة تجنيها الشركات المنتجة لحقن التنحيف... وإليكم فوائدها وتداعياتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

هكذا تتسجلون للمشاركة في إحتفال إستقبال جثمان الكاردينال أغاجانيان القادم من روما والنقليات مجانية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

وزير السياحة يعلن عن حملتين سياحيتين للمواسم المقبلة بحضور ملكة جمال لبنان ندى كوسا

LBCI
رياضة
13:42

لبنان يحصد 5 ميداليات ذهبية وفضيتين في بطولة العرب لمصارعة الذراعين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

السمعة.. مراسل الرياضي والرياضة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

بزشكيان في بغداد: تعزيز النفوذ الإيراني وسط أزمة عراقية متفاقمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

تداعيات عملية جسر اللنبي... أبعد من أمنية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
05:59

التحكم المروري: قتيل وجريح نتيجة سقوط مركبة عن جسر الصياد وانقلابها على طريق الصياد باتجاه بعبدا وتحويل السير باتجاه الطرقات المجاورة

LBCI
خبر عاجل
05:22

انتهاء جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وقاضي التحقيق الأول بلال حلاوي يصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه

LBCI
خبر عاجل
08:10

جدول إستقبال وتسليم المعاملات في أمانات السجل العقاري للأسبوع الحالي

LBCI
منوعات
08:26

آخر مرة فُتح فيها القبر كانت في 1914.... ذهول بعد الكشف عن جثمان القديسة تيريزا الأفيلية وهذا ما تمت رؤيته!

LBCI
أخبار لبنان
05:27

مذكرة توقيف وجاهية بحق رياض سلامة

LBCI
منوعات
02:50

بحضور عمرو دياب... مايا رعيدي تحتفل بزفافها للمرة الثانية في اليونان: هكذا بدت! (صور)

LBCI
خبر عاجل
05:35

قاضي التحقيق حدد جلسة ثانية لرياض سلامة يوم الخميس المقبل وطلب الاستماع الى شهود

LBCI
أخبار لبنان
04:10

المكتب الاعلاميّ لمولوي: حيثيات خبر توقيف طفلة ووالديها بسبب شجار مع ابنة شقيق الوزير فيه من التضخيم

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More