بو حبيب وصل إلى القاهرة للمشاركة في الإجتماع الوزاري للجامعة العربية

وصل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب إلى القاهرة للمشاركة في أعمال الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية الدورة ١٦٢ حيث سيلقي كلمة لبنان ويشرح الموقف اللبناني من آخر التطورات والأحداث المتعلقة بالوضع في المنطقة.



وسيعقد بو حبيب أيضًا سلسلة لقاءات تشاورية مع نظرائه وزراء الخارجية العرب المشاركين وكبار المسؤولين الأجانب المدعوين إلى الاجتماع للتشاور والتباحث في التصعيد الحاصل وسبل خفضه وضرورة إنهاء الصراع في غزة.



كما يشارك بو حبيب في اجتماع لجنة الاتصال العربية حول سوريا التي ستنعقد للبحث في آخر التطورات المتعلقة بالأزمة السورية.