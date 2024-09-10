ميقاتي في السرايا وباشر بالتحضير لجلسة المجلس

وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلى مكتبه في السرايا وباشر بالتحضير لجلسة مجلس الوزراء المقررة عند التاسعة صباحًا.



ويتضمن جدول اعمال الجلسة 61 بندًا، على ان يلي اقرار الجدول البدء بدرس مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025.