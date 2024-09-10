إعلان مرتقب لحمية بشأن رسوم عبور الشاحنات العاملة بالترنزيت عبر سوريا

علمت الـLBCI أن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية سيعلن في مؤتمر صحفي عند الثانية من بعد ظهر اليوم موافقة الحكومة السورية تخفيض رسوم عبور الشاحنات العاملة بالترنزيت عبر سوريا بنسبة ٥٠٪ .