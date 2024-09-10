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o
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o
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تأجيل جلسة مجلس الوزراء بسبب عدم اكتمال النصاب
أخبار لبنان
2024-09-10 | 02:41
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تأجيل جلسة مجلس الوزراء بسبب عدم اكتمال النصاب
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تأجيل جلسة مجلس الوزراء بسبب عدم اكتمال النصاب
أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء انه بسبب عدم اكتمال النصاب تقرر تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مُقررة اليوم إلى موعد يُحدد لاحقاً.
أخبار لبنان
الوزراء
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النصاب
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