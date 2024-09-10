إرجاء جلسة لجنة الإدارة والعدل الى 17 الحالي

أُرجئت جلسة لجنة الإدارة والعدل إلى الثلثاء 17 الحالي عند الحادية عشرة والنصف وذلك نظرا للأوضاع القائمة في محيط المجلس.

وكانت الجلسة مقررة أن تعقد اليوم، برئاسة النائب جورج عدوان، لمتابعة اقتراح قانون مكافحة الأرباح غير المشروعة في القطاعين الطبيّ والإستشفائيّ، واقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص.