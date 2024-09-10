الريجي بدأت تسلم مواسم التبغ من مزارعي الجنوب

إنطلقت عملية تسلم محصول التبغ من المزارعين في الجنوب، حيث خصصت إدارة حصر التبغ والتنباك (الريجي) 5 مراكز معتمدة، علمًا أنّ موعد التسليم انطلق قبل شهر ونصف الشهر من موعده ليتسنى للمزارعين تقديم مواسمهم واستلام مستحقاتهم في أسرع وقت.

والمراكز المعتمدة اليوم، هي :

- مركز بئر السلاسل - تولين وتولى الخبير حسين الحسيني عملية تسلم مواسم المزارعين.

- مركز صديقين، وتولى الخبير فادي فرج عملية التسلم .

- مركز صريفا وتولى الخبير هشام عز الدين الاستلام.

- مركز تبنين وتولى الخبير موسى العقلة عملية التسلم.



فيما تنطلق الاربعاء عملية تسلم المواسم في مركز الريجي كفررمان من مزارعي منطقة النبطية.