عيد يكشف عن إرتفاع كبير في سعر لحوم الأبقار الأوروبية

كشف أمين سر نقابة القصابين ومستوردي وتجار المواشي الحية ماجد عيد عن أنّ أسعار لحوم الأبقار إرتفعت وستواصل إرتفاعها في المرحلة المقبلة، نتيجة تسجيل أسعار اللحوم المستوردة إرتفاعًا كبيرًا، سيما تلك المستوردة من أوروبا.



وأوضح عيد أنّه، خلال الفترة الأخيرة، كان سعر كيلو اللحم البقر الأوروبيّ 12 دولارًا، وفي المرحلة الحالية والمقبلة من المتوقع أن يرتفع السعر الى ما بين 13 و14 دولارًا.



ولفت إلى أنّ هذا الأمر يتعلق وبشكل حصريّ باللحم الحَيّ الأوروبيّ المستورد والمذبوح في لبنان.



وقال: "أمّا اللحم البرازيليّ، فسيبقى سعره مستقراً بين 10 و11 دولارًا."



وأضاف: "أننا في النقابة لاحظنا حصول طلب كبير على اللحوم الحيّة من بلدان كثيرة، ما سينعكس على الأسعار في ظل الإستقرار الكليّ في العرض."



وتوقّع تسجيل إرتفاع كبير في أسعار لحم الأبقار الأوروبيّ، "وهذا الأمر سنشهده لأول مرة منذ فترة".



ولفت عيد إلى أنّ إرتفاع سعر صرف اليورو مقابل الدولار يؤثر أيضًا بشكل مباشر على أسعار اللحوم الأوروبية، خصوصًا أنّ كل البضاعة المستوردة من أوروبا تسعّر باليورو ثم تباع بلبنان بالدولار، وهذا عامل اضافي سيرفع من هامش الأسعار.



وحذّر عيد من توسع عمليات غشِّ المواطنين من قبل بعض أصحاب الملاحم، حيث تكثر علميات خلط اللحوم، اللحم الأوروبي مع اللحم الهندي، وبيعه للمواطنين على أنه أوروبي.



ودعا الأجهزة الرقابية لا سيما مديرية حماية المستهلك الى التركيز على الملاحم لضبط المخالفات خصوصًا في هذه المرحلة مع إرتفاع اسعار اللحوم الأوروبية والتي تشكل عاملًا مساعدًا لتوسع عمليات خلط اللحوم لتحقيق ارباح كبيرة على حساب المواطنين.