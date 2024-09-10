مجلس الوزراء يسعى لايجاد حل موقت لتحسين الرواتب التقاعدية للعسكريين

أكدت مصادر وزارية أن مجلس الوزراء يسعى لايجاد حل موقت لتحسين الرواتب التقاعدية للعسكريين من خلال اعطائهم بدل انتاجية اضافي بشكل تدريجي الى حين اقرار مشروع القانون الذي يرفع الرواتب لتصل الى ٤٥ ضعف اي كما كانت عليه قبل الـ٢٠١٩.



وكشفت المصادر أننا "نعمل منذ فترة على تحقيق مطالب العسكريين المتقاعدين من خلال اعطاءهم بدل مثابرة وانتاجية ولكننا نسعى لوضعها "ضمن الراتب"، موضحة أن "هذا الامر بحاجة الى قانون يصدر عن مجلس النواب لكي يتمكنوا الاستفادة من تعويضاتهم".