وفاة طفلة في حادث صدم من دراجة نارية في بلدة بنواتي

قُتلت طفلة في العاشرة من عمرها، إثر تعرضها لحادث صدم من دراجة نارية في بلدة بنواتي.



وأُوقف صاحب الدراجة وهو رهن التحقيق.