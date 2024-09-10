ميقاتي إتصل بالرئيس الجزائري مهنئًا

أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالًا برئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون وهنأه بإعادة انتخابه لولاية ثانية، متمنيًا للجزائر دوام الازدهار والتوفيق.