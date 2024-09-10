لقاء بين وزير التربية وجنبلاط عرض لقضايا تربوية وعامة

استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال القاضي عباس الحلبي.



وكان اللقاء مناسبة لاستعراض قضايا تربوية وعامة.