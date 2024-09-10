جنبلاط: يبدو ان الحرب لن تنتهي وأننا فقط في بدايتها

كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر موقع "إكس": "يبدو وفق كل التوقعات ان الحرب لن تنتهي وإننا فقط في بدايتها كما يبدو ان المشروع الصهيوني لن يقف عند محاولة ازالة غزة بل سيستمر في الضفة استكمالا لوعد بلفور والرؤية التوراتية لذا فان حماية الأردن ضرورة وكفى التفكير بان السلم الإبراهيمي هو الحل اما لبنان فالتسوية هي الحل".

يبدو وفق كل التوقعات ان الحرب لن تنتهي وإننا فقط في بدايتها كما يبدو ان المشروع الصهيوني لن يقف عند محاولة ازالة غزة بل سيستمر في الضفة استكمالا لوعد بلفور والرؤية التوراتية لذا فان حماية الأردن ضرورة وكفى التفكير بان السلم الإبراهيمي هو الحل اما لبنان فالتسوية هي الحل #فلسطين pic.twitter.com/LuB8gxQpjY — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) September 10, 2024

وأضاف: "مجرد رأي من مراقب بعيد".