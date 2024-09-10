جنبلاط: يبدو ان الحرب لن تنتهي وأننا فقط في بدايتها

يبدو وفق كل التوقعات ان الحرب لن تنتهي وإننا فقط في بدايتها كما يبدو ان المشروع الصهيوني لن يقف عند محاولة ازالة غزة بل سيستمر في الضفة استكمالا لوعد بلفور والرؤية التوراتية لذا فان حماية الأردن ضرورة وكفى التفكير بان السلم الإبراهيمي هو الحل اما لبنان فالتسوية هي الحل #فلسطين pic.twitter.com/LuB8gxQpjY
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) September 10, 2024
يبدو وفق كل التوقعات ان الحرب لن تنتهي وإننا فقط في بدايتها كما يبدو ان المشروع الصهيوني لن يقف عند محاولة ازالة غزة بل سيستمر في الضفة استكمالا لوعد بلفور والرؤية التوراتية لذا فان حماية الأردن ضرورة وكفى التفكير بان السلم الإبراهيمي هو الحل اما لبنان فالتسوية هي الحل #فلسطين pic.twitter.com/LuB8gxQpjY
مجرد رأي من مراقب بعيد 🌹 pic.twitter.com/ugnXfdSQ5d
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) September 10, 2024
مجرد رأي من مراقب بعيد 🌹 pic.twitter.com/ugnXfdSQ5d