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الراعي يزور كنيسة سيدة الفرح في زحلة: مفخرة لكل الاجيال
أخبار لبنان
2024-09-11 | 00:41
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الراعي يزور كنيسة سيدة الفرح في زحلة: مفخرة لكل الاجيال
زار صاحب النيافة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي يرافقه المطران بولس صياح كنيسة سيدة الفرح الأرثوذكسية ذات الطابع المعماري الروسي والتي تضم أيضاً متحف المتروبوليت نيفن للأيقونات الارثوذكسية، وذلك بدعوة من ممثل كنيسة أنطاكية وسائر المشرق لدى كنيسة روسيا المتروبوليت نيفن صيقلي.
وبعد الزيارة، ثمّن الراعي مبادرة المطران صيقلي لبناء هذا الصرح الكنسي، واضاف: "ليكون مفخرة لكل الاجيال لانك أردتها كنيسة أرثوذكسية مسكونية لكل الكنائس، وهذا الامر هو علامة بأن قلبك كبير جداً".
وشكر المطران صيقلي بدوره، قائلا: "نتعلم منكم الوطنية ومحبة لبنان وبذل الذات بفعل الروح القدس لتتجدد الحياة من الفرح ومن الحب المعبر عنه بالعطاء".
أخبار لبنان
كنيسة
الفرح
زحلة:
مفخرة
الاجيال
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