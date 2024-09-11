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لقاء جمع الجميل وعبد المسيح: لا بد للمعارضة من التوقف عند كلام بو حبيب

أخبار لبنان
2024-09-11 | 01:23
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لقاء جمع الجميل وعبد المسيح: لا بد للمعارضة من التوقف عند كلام بو حبيب
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لقاء جمع الجميل وعبد المسيح: لا بد للمعارضة من التوقف عند كلام بو حبيب

عرض رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، مع النائب اديب عبد المسيح، لآخر التطورات، وشارك في اللقاء النائب الياس حنكش. 

وأوضح عبد المسيح بعد اللقاء أن "الزيارة تأتي في إطار التنسيق الدائم مع رئيس حزب الكتائب وهو صديق وحليف أساسي".

ولفت إلى أن "البحث تضمّن موضوع رئاسة الجمهورية وشدد على ضرورة العمل الحثيث على انتخاب رئيس في أسرع وقت يمثل تطلعات المعارضة".

أضاف عبد المسيح:" بحثنا ايضاً في ما جاء على لسان وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب"، معتبرا أنه "تصريح خطير جداً لا سيما في ما يتعلق بتعديل القرار 1701 والمفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل".

وأكد أنها "مواقف لا بد للمعارضة من التوقف عندها ووعي ما يتم التحضير له للبنان في ظل التسويات الإقليمية المقبلة."

أخبار لبنان

الجميل

المسيح:

للمعارضة

التوقف

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