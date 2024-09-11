الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
29
o
الجنوب
29
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
29
o
الجنوب
29
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لقاء جمع الجميل وعبد المسيح: لا بد للمعارضة من التوقف عند كلام بو حبيب
أخبار لبنان
2024-09-11 | 01:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
لقاء جمع الجميل وعبد المسيح: لا بد للمعارضة من التوقف عند كلام بو حبيب
عرض رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، مع النائب اديب عبد المسيح، لآخر التطورات، وشارك في اللقاء النائب الياس حنكش.
وأوضح عبد المسيح بعد اللقاء أن "الزيارة تأتي في إطار التنسيق الدائم مع رئيس حزب الكتائب وهو صديق وحليف أساسي".
ولفت إلى أن "البحث تضمّن موضوع رئاسة الجمهورية وشدد على ضرورة العمل الحثيث على انتخاب رئيس في أسرع وقت يمثل تطلعات المعارضة".
أضاف عبد المسيح:" بحثنا ايضاً في ما جاء على لسان وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب"، معتبرا أنه "تصريح خطير جداً لا سيما في ما يتعلق بتعديل القرار 1701 والمفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل".
وأكد أنها "مواقف لا بد للمعارضة من التوقف عندها ووعي ما يتم التحضير له للبنان في ظل التسويات الإقليمية المقبلة."
أخبار لبنان
الجميل
المسيح:
للمعارضة
التوقف
التالي
ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة ... ومنخفض جوي محتمل
مطالب بتوسعة "الخماسية" (الانباء الكويتية)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-08-16
وزير الخارجية المصري بعد لقاء بو حبيب: نخشى أن تكون لازمات المنطقة انعكاسات سلبية على استقرار لبنان الذي هو مصلحة عربية ومصر ستقوم بكل ما يلزم لتفادي أي انفجار للاوضاع أو تصعيد غير مسبوق في لبنان
آخر الأخبار
2024-08-16
وزير الخارجية المصري بعد لقاء بو حبيب: نخشى أن تكون لازمات المنطقة انعكاسات سلبية على استقرار لبنان الذي هو مصلحة عربية ومصر ستقوم بكل ما يلزم لتفادي أي انفجار للاوضاع أو تصعيد غير مسبوق في لبنان
0
أخبار لبنان
2024-08-05
بوحبيب عرض تطورات لبنان والمنطقة مع بلاسخارت ولقاء جمعه يسفيري اسبانيا وبلجيكا
أخبار لبنان
2024-08-05
بوحبيب عرض تطورات لبنان والمنطقة مع بلاسخارت ولقاء جمعه يسفيري اسبانيا وبلجيكا
0
آخر الأخبار
2024-08-01
النائب ميشال الدويهي لـ "جدل": نخوض معركة سياسية كبيرة لاستعادة البلد واطلب من المسيحيين عدم التقوقع في حال الخطر وعودتهم الى كلام التقسيم فالحلّ بانتخاب رئيس للجمهورية ومن رسالة الدويهي الخروج من التقوقع خصوصا المسيحيين
آخر الأخبار
2024-08-01
النائب ميشال الدويهي لـ "جدل": نخوض معركة سياسية كبيرة لاستعادة البلد واطلب من المسيحيين عدم التقوقع في حال الخطر وعودتهم الى كلام التقسيم فالحلّ بانتخاب رئيس للجمهورية ومن رسالة الدويهي الخروج من التقوقع خصوصا المسيحيين
0
أخبار لبنان
2024-07-18
بوحبيب في سلسلة لقاءات في نيويورك
أخبار لبنان
2024-07-18
بوحبيب في سلسلة لقاءات في نيويورك
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:57
السفير المصري للـLBCI: نهجنا كخماسية العمل على فصل ملف غزة وتداعياته عن الملف الرئاسي اللبناني
أخبار لبنان
03:57
السفير المصري للـLBCI: نهجنا كخماسية العمل على فصل ملف غزة وتداعياته عن الملف الرئاسي اللبناني
0
أخبار لبنان
03:51
توضيح من مكتب ميقاتي بشأن موضوع تصحيح رواتب العاملين في القطاع العام
أخبار لبنان
03:51
توضيح من مكتب ميقاتي بشأن موضوع تصحيح رواتب العاملين في القطاع العام
0
أخبار لبنان
03:40
أبو فاعور للـLBCI: المشكلة في الانانية السياسية وأتوقع بدء البحث بالاسماء للرئاسة
أخبار لبنان
03:40
أبو فاعور للـLBCI: المشكلة في الانانية السياسية وأتوقع بدء البحث بالاسماء للرئاسة
0
أخبار لبنان
03:26
كركي دعا الحكومات إلى تطوير تشريعات التأمينات الإجتماعية لتضمن حقوق العمالة المتنقلة للعمل في البلدان العربية
أخبار لبنان
03:26
كركي دعا الحكومات إلى تطوير تشريعات التأمينات الإجتماعية لتضمن حقوق العمالة المتنقلة للعمل في البلدان العربية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-09-05
توقف موظفي القطاع العام عن العمل شمالًا
أخبار لبنان
2024-09-05
توقف موظفي القطاع العام عن العمل شمالًا
0
فنّ
10:34
صحافي مصري شهير يتحدث عن عادل إمام... موقفان استثنائيان طبعا بذاكرته وهذا ما كشفه (فيديو)
فنّ
10:34
صحافي مصري شهير يتحدث عن عادل إمام... موقفان استثنائيان طبعا بذاكرته وهذا ما كشفه (فيديو)
0
أخبار دولية
17:26
بايدن: "نعمل" على السماح لكييف باستخدام صواريخ بعيدة المدى ضد روسيا
أخبار دولية
17:26
بايدن: "نعمل" على السماح لكييف باستخدام صواريخ بعيدة المدى ضد روسيا
0
آخر الأخبار
16:12
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يندد بإلغاء الترويكا الأوروبية اتفاقيات خدمات ثنائية في مجال الطيران مع طهران
آخر الأخبار
16:12
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يندد بإلغاء الترويكا الأوروبية اتفاقيات خدمات ثنائية في مجال الطيران مع طهران
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
الإنتخابات الرئاسية الأميركية: مناظرة حاسمة بين هاريس وترامب
تقارير نشرة الاخبار
13:50
الإنتخابات الرئاسية الأميركية: مناظرة حاسمة بين هاريس وترامب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
إطلاق iPhone 16 وأجهزة جديدة في ظل منافسة قوية
تقارير نشرة الاخبار
13:47
إطلاق iPhone 16 وأجهزة جديدة في ظل منافسة قوية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ما لا نعرفه عن الكاردينال اغاجانيان على لسان شخصيات دينية عايشته
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ما لا نعرفه عن الكاردينال اغاجانيان على لسان شخصيات دينية عايشته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في اليوم العالمي للوقاية من الإنتحار يبقى الإصغاء الحل الأمثل لحماية أحبائنا والمحافظة على حياتهم
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في اليوم العالمي للوقاية من الإنتحار يبقى الإصغاء الحل الأمثل لحماية أحبائنا والمحافظة على حياتهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
تحرك العسكريين المتقاعدين طيّر جلسة مجلس الوزراء
تقارير نشرة الاخبار
13:32
تحرك العسكريين المتقاعدين طيّر جلسة مجلس الوزراء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
رقابة مطلوبة على لجنة مراقبة الهيئات الضامنة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
رقابة مطلوبة على لجنة مراقبة الهيئات الضامنة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
سوريا تخفّض الرسوم على شاحنات الترانزيت اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:30
سوريا تخفّض الرسوم على شاحنات الترانزيت اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
شتلة تبغ الجنوب تضخ المال إلى المزارعين والقرى الحدودية
تقارير نشرة الاخبار
13:25
شتلة تبغ الجنوب تضخ المال إلى المزارعين والقرى الحدودية
0
أخبار لبنان
13:23
الإعتداءات الإسرائيلية بالصورة اليوم... من البقاع الغربي إلى النبطية
أخبار لبنان
13:23
الإعتداءات الإسرائيلية بالصورة اليوم... من البقاع الغربي إلى النبطية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
08:21
انهار بالبكاء وأكد:" صدقوني أنا بريء"... توقيف فنان مصري شهير في مطار القاهرة وهذه التفاصيل!
فنّ
08:21
انهار بالبكاء وأكد:" صدقوني أنا بريء"... توقيف فنان مصري شهير في مطار القاهرة وهذه التفاصيل!
2
منوعات
09:40
أثناء احتفال مؤثرة شهيرة بعيد ميلادها... إنفجار مخيف ونيران تجتاح المكان وهذا ما حدث!
منوعات
09:40
أثناء احتفال مؤثرة شهيرة بعيد ميلادها... إنفجار مخيف ونيران تجتاح المكان وهذا ما حدث!
3
منوعات
11:09
بعد إعلان انتهاء العلاج الكيميائي للأميرة كيت... الأمير ويليام في أول تصريح له: الخبر جيد ولكن!
منوعات
11:09
بعد إعلان انتهاء العلاج الكيميائي للأميرة كيت... الأمير ويليام في أول تصريح له: الخبر جيد ولكن!
4
آخر الأخبار
16:36
هآرتس عن مسؤول أميركي: نؤيد إجراءات إسرائيل ضد حزب الله لكن عواقب حرب واسعة يجب أخذها بعين الاعتبار
آخر الأخبار
16:36
هآرتس عن مسؤول أميركي: نؤيد إجراءات إسرائيل ضد حزب الله لكن عواقب حرب واسعة يجب أخذها بعين الاعتبار
5
حال الطقس
01:27
ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة ... ومنخفض جوي محتمل
حال الطقس
01:27
ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة ... ومنخفض جوي محتمل
6
موضة وجمال
15:00
بعد اتهامه بجرائم اغتصاب واعتداءات جنسية... الحكم بحق قطب الموضة السابق بيتر نيغارد صدر وهذه تفاصيله!
موضة وجمال
15:00
بعد اتهامه بجرائم اغتصاب واعتداءات جنسية... الحكم بحق قطب الموضة السابق بيتر نيغارد صدر وهذه تفاصيله!
7
فنّ
15:30
بعد الاتهامات الجنسية التي طالته وانتظاره لاعادة محاكمته... قلب هارفي واينستين خانه وهذا وضعه الصحي!
فنّ
15:30
بعد الاتهامات الجنسية التي طالته وانتظاره لاعادة محاكمته... قلب هارفي واينستين خانه وهذا وضعه الصحي!
8
صحف اليوم
00:49
قيادات لبنانية تجتمع مع معارضين سوريين لسؤالهم عن دورهم في حالة الحرب على حزب الله (الاخبار)
صحف اليوم
00:49
قيادات لبنانية تجتمع مع معارضين سوريين لسؤالهم عن دورهم في حالة الحرب على حزب الله (الاخبار)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More