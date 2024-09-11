السفير المصري من معراب: لعدم البحث عن النقاط المعرقلة بل عن النقاط المشتركة

بحث رئيس حزب القزات اللبنانية سمير جعجع، مع السفير المصري لدى لبنان علاء موسى، "عن أفكار عدة قد تساعد في إحداث بعض الحلحلة في ملف حزب غزة والجنوب وصولاً إلى انتخاب رئيس جديد".



وتمنى موسى، بعد اللقاء، " أن نجد حلولاً سواء للملفات الإقليمية الراهنة أو للملف الرئيسيكان لقاء جيداً، وأن نحدث الخرق الذي نبحث عنه في الملف الرئاسي، لأن لبنان بات في موقف لا يتحمل البقاء من دون رئيس لفترة أطول، نظراً للتحديات الكبيرة والمهمة الآتية، لذلك لا بد من وجود رئيس ومؤسسات بصلاحيات كاملة لمواجهة ما هو آتٍ من تحديات."



ورداً على سؤال حول ما إذا وجد خلال جولته أي حلحلة لدى "فريق الممانعة" تُمكِّن من الوصول في نهاية المطاف إلى انتخاب رئيس، قال السفير المصري: "الحقيقة، يجب أن نكون أكثر إيجابية ولا نبحث عن النقاط المعرقلة، نحن نبحث عن النقاط المشتركة التي من خلالها يمكننا الانطلاق إلى الأمام".



وأكد أن "هذا أمرا صحيا يجب أن نحافظ عليه إذا ما كنا نريد إيجاد بيئة إيجابية يمكن من خلالها إحداث تقدم"، مشددا على أنه" لا بد من البحث عن النقاط المشتركة، وهناك نقاط مشتركة قد تكون قليلة بعض الشيء، لكن هناك قدر منها، سنعمل عليها ونبحث عن شيء يمكن أن يساعدنا في إحداث حلحلة في هذا الملف المهم."



وعن ماهية هذه النقاط المشتركة، أوضح موسى أنني"دائماً أقول إن التشاور والحوار هما أساس العملية السياسية، وهذا شيء مهم للجميع"، معتبرا أن "كيفية التشاور وآلياته، فهي أمور أخرى أتصور أنه يمكن البحث فيها. الأهم هو الاتفاق سوياً على أمرين، الأمر الأول هو ضرورة انتخاب رئيس، والأمر الثاني هو أننا لن نصل إلى رئيس سوى من خلال التفاعل بين القوى الرئيسية في لبنان."



وفي ما يتعلق بإمكان البحث عن مرشح ثالث غير المرشحين المطروحين حالياً، قال موسى: "القناعة التي لدي هي أن الحوار والتشاور والحديث سيصل بنا حتماً إلى نتيجة، إذا ما توفرت الإرادة والرغبة والنوايا الجيدة من أجل النهوض بلبنان. سوف نتغلب على الكثير من العقبات ونصل إلى مرشح أو اثنين أو ثلاثة يكونون صالحين لقيادة هذا البلد."



وفي ما يخص دور "اللجنة الخماسية" واستعادة حركيتها لإحداث خرق ما في ملف الرئاسة، وعما إذا كان يحمل أي مبادرة جديدة على هذا الصعيد، أجاب موسى: "الحقيقة أن اللجنة الخماسية لم تتوقف عن العمل لكي تبدأ من جديد، وإنما يمكن أن نقول إنه خلال الفترة الفائتة كان هناك تركيز أكبر على تهدئة الأوضاع في المنطقة وتجنب نشوب صراع أكبر وحرب أوسع".



وفي السياقـ، أوضح أنه "الآن، وبعد هدوء هذه الأوضاع بعض الشيء، نعيد التركيز على الملف الرئاسي"، متمنيا "أن تكون الأشهر الماضية قد أعطت إشارات للجميع داخل لبنان بأنه لا بديل سوى الاستعداد لما هو آتٍ، وهذا الاستعداد يبدأ بأول خطوة، وهي خطوة انتخاب الرئيس. هناك خطوات تالية ذات أهمية كبيرة، وما يفتح الطريق لها هو انتخاب رئيس، لذا أرجو أن يكون لدى الفرقاء في لبنان هذه القناعة ولديهم الإرادة لكي نتحرك إلى الأمام."



وعن إمكان أن تتوصل "اللجنة الخماسية" من خلال مسعاها إلى فصل مسألة انتخابات الرئاسة في لبنان عن حرب غزة، قال موسى: "عندما نتحدث دائماً عن فصل ملف الرئاسة عن ملف غزة، فهذا حديث حقيقي. وما استمعت إليه شخصياً من الفرقاء في لبنان كان دائماً حديثاً عن عدم ربط هذا الملف بذاك. ولكن يجب أن نعلم أيضاً أن تأثير ما يحدث في المنطقة وغزة واضح على أمور كثيرة وليس على لبنان فحسب. إلا أن ما علينا القيام به هو عدم التوقف أو الاستسلام لفكرة تأثير ملف غزة على الانتخابات الرئاسية في لبنان، بل يجب أن نعمل بغية وضع حد لهذا التأثير ومحاولة التغلب عليه بقدر يسمح لنا بتحقيق خرق في جدار ملف الرئاسة."



وفي ختام تصريحه، وعند سؤاله عن مدى تفاؤله، أجاب السفير موسى: "أنا دائماً متفائل."