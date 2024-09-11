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السفير المصري للـLBCI: نهجنا كخماسية العمل على فصل ملف غزة وتداعياته عن الملف الرئاسي اللبناني

أخبار لبنان
2024-09-11 | 03:57
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السفير المصري للـLBCI: نهجنا كخماسية العمل على فصل ملف غزة وتداعياته عن الملف الرئاسي اللبناني
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السفير المصري للـLBCI: نهجنا كخماسية العمل على فصل ملف غزة وتداعياته عن الملف الرئاسي اللبناني

أوضح السفير المصري لدى لبنان علاء موسى أنه "لدينا تحرك قائم في اللجنة الخماسية وهذا التحرك ليس جديدًا إنما في الفترة الماضية كنا مضطرين جميعًا للإلتفاف إلى موضوع الجنوب والتهدئة."

وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أشار إلى أننا "لن نبدأ من جديد إنما سنعمل على ما تم إنجازه في السابق ونلحقه بما يمكن إنجازه من خطوات في المستقبل."

وأكد موسى أن "نهجنا كخماسية العمل على فصل ملف غزة وتداعياته عن الملف الرئاسي اللبناني،" معتبرًا أنه "علينا الحد من تأثيرات الأول على الثاني لأن لبنان لن يكون قادرًا على مواجهة التحديات من دون انتخاب رئيس وانتظام عمل المؤسسات."

وقال: "عملنا على تخفيض التصعيد في الجنوب خلال الشهرين الماضيين، وأعتقد أننا الآن في فترة من الهدوء، لكن قواعد الإشتباك أثبتت في السابق أنه قد يحصل خطأ يؤدي إلى انزلاق الوضع."

وذكر أن "الأطراف لا تسعى إلى توسعة الحرب لكن هذا الأمر ليس مضمونًا." 

كذلك، لفت السفر المصري إلى أن "اللقاء مع جعجع كان هامًا، وتلمست من خلال حديثه بأن لديه مرونة يمكن البناء عليها. أما اللقاء مع ميقاتي، فكان لإطلاعه على مسار مفاوضات غزة وناقشنا ملف الرئاسة وما سنقوم به كخماسية."

وشدد على أن "وصولنا إلى انتخاب رئيس في لبنان لا يمكن أن يمر من دون حوار أو تشاور." 
 

 

 
 
 

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