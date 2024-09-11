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موسى في السرايا: خطوات تنوي "الخماسية" اتخاذها اعتباراً من الأسبوع المقبل

أخبار لبنان
2024-09-11 | 04:57
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موسى في السرايا: خطوات تنوي &quot;الخماسية&quot; اتخاذها اعتباراً من الأسبوع المقبل
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موسى في السرايا: خطوات تنوي "الخماسية" اتخاذها اعتباراً من الأسبوع المقبل

أوضح سفير مصر في لبنان علاء موسى بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الامال نجيب ميقاتي أنه "أطلعه على مجمل التطورات بالنسبة لمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة والدور الذي تقوم به مصر والوسطاء".

واشار موسى إلى أن "لبنان ومصر يتشاركان في ما يحدث في غزة وتأثيره على الإقليم وعلى لبنان تحديدا وعلى جبهة الجنوب". 

وقال:" كما تحدثنا في عدد من الملفات التي لها علاقة بالداخل اللبناني، وتحديدا الملف الرئاسي، ووضعت دولته في نشاط اللجنة الخماسية والخطوات التي تنوي اتخاذها اعتباراً من الأسبوع المقبل، لربما نستطيع ان نحدث حلحلة في هذا الملف".

ولفت السفير المصري إلى أنه "في الفترة الأخيرة كان التركيز منصبا على الوضع في الجنوب، ولكن بات الأمر ملحا اليوم للحديث عن الملف الرئاسي"، آملا "ان تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التحركات من قبل اللجنة الخماسية ومن قبل الأطراف اللبنانية وصولا إلى احداث خرق مهم في الملف الرئاسي".

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