البستاتي يحذر من انهيار جسر الجاهلية سرجبال الرئيسي في الشوف

شدد النائب فريد البستاتي، عبر "إكس"، على أنه على أبواب فصل الشتاء، فمن الواجب دق ناقوس الخطر والطلب بإلحاح من الهيئة العليا الاغاثة صيانة الجسر الواقع عند مفرق بلدتيّ سرجبال والجاهلية قبل حلول الشتاء.



واشار البستاني إلى أن انزلاق التربة كشف الأوتاد الخاصة بالجسر، فنتجت تصدعات في المتكأ، ما يهدد الجدار مع انهيار محتمل للأوتاد والجدران، وبالتالي قطع الطريق الأساسي في قضاء الشوف الذي يربط بلدات الساحل بالوسط والجبل.



وأكد أن سلامة المارة في خطر، موضحا أن قطع هذا الشريان الاساسي في الشوف يتسبب بأضرار اقتصادية وحياتية على أهلنا.



وتمنى البستاني أن تتم مراجعة دراسة الجسر والتدقيق في طريقة تنفيذه لتحديد المسؤوليات، معاهدا أهل الشوف بمتابعة هذه المسألة الحيوية توصلا إلى الحل.