البستاتي يحذر من انهيار جسر الجاهلية سرجبال الرئيسي في الشوف

الوقت ينفد والشتاء على الأبواب.
من الواجب دق ناقوس الخطر والطلب بإلحاح من الهيئة العليا الاغاثة صيانة الجسر الواقع عند مفرق بلدتيّ سرجبال والجاهلية قبل حلول الشتاء.
كشف انزلاق التربة الأوتاد الخاصة بالجسر، فنتجت تصدعات في المتكأ، مما يهدد الجدار مع انهيار محتمل للأوتاد… pic.twitter.com/WvSoyr4Vl5
— Dr. Farid Boustany (@FaridBoustany) September 11, 2024
الوقت ينفد والشتاء على الأبواب.
من الواجب دق ناقوس الخطر والطلب بإلحاح من الهيئة العليا الاغاثة صيانة الجسر الواقع عند مفرق بلدتيّ سرجبال والجاهلية قبل حلول الشتاء.
كشف انزلاق التربة الأوتاد الخاصة بالجسر، فنتجت تصدعات في المتكأ، مما يهدد الجدار مع انهيار محتمل للأوتاد… pic.twitter.com/WvSoyr4Vl5