بوريل في بيروت

وصل بعد ظهر اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت الممثل الأعلى للإتحاد الأوروبي ونائب المفوضية الأوروبية Josep Borrell Fontelles على رأس وفد من المفوضية.