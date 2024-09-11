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وزير الطاقة أطلق مناقصة لبناء محطة طاقة شمسية
أخبار لبنان
2024-09-11 | 09:43
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وزير الطاقة أطلق مناقصة لبناء محطة طاقة شمسية
أطلق وزير الطاقة وليد فياض عبر منصة الشراء العام، مناقصة جديدة لبناء محطة طاقة شمسية تعمل على الخلايا الفوطوفولتية بقدرة اجمالية تبلغ 8 ميغاوات.
وأعلن الوزير فياض أنه سيتم تمويل كلفة هذه المحطة من موازنة وزارة الطاقة والمياه وسيتم ربطها على الشبكة الوطنية لمؤسسة كهرباء لبنان.
وستُبنى هذه المحطة على مجرى نهر بيروت في العاصمة اللبنانية، وستكون أكبر مشروع طاقة شمسية يتم بناؤه في لبنان حتى تاريخه، مع العلم ان وزارة الطاقة والمياه انشأت سابقاً محطة اولى على مجرى نهر بيروت بقدرة 1 ميغاوات وهي تعمل بشكل ممتاز منذ إنشائها. وتولي وزارة الطاقة والمياه اهمية كبيرة لتطوير سوق الطاقة الشمسية في لبنان،اذ وصل اجمالي ما تمّ تركيبه حتى اليوم حوالي ١٥٠٠ميغاوات، ما يشكل ٢٠٪ من استهلاك الطاقة في لبنان.
وقد إنتهت الوزارة حالياً من إعداد "الخطة الوطنية للطاقة المتجددة" للأعوام 2024-2030، وهي تطمح من خلال هذه الخطة المبلورة حديثاً الى تجاوز عتبة ٣٠٪ من الطاقة المتجددة في العام ٢٠٣٠، وهو ما اندرج تحت خطة النهوض المستدام للطاقة المعدّة للعام ٢٠٢٢ وصولاً الى ٥٥٪ بحسب السيناريو الطموح في الخطة الجديدة.
وقد الوزارة الشركات المتخصصة في قطاع الطاقة الشمسية للمشاركة في هذا المشروع لما له من اثر ايجابي، خصوصاً وانها قد حسّنت الشروط المالية للعقد، ما يسمح للمتعهدين باستيفاء مستحقاتهم بحسب سعر الصرف في تاريخ الدفع، وبالتالي يحميهم من مخاطر تقلبات العملة.
ويذكر ان فترة تقديم العروض تمتد ٤٥ يوماً من تاريخ اليوم، ويمكن تنزيل دفتر شروط المناقصة على الرابط التالي: https://www.ppa.gov.lb/bids/view/3478
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