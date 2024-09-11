الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ميقاتي: سنتخذ خطوات وقرارات اساسية تتعلق بحقوق العاملين في القطاع العام عندما نباشر بدراسة بنود الموازنة

أخبار لبنان
2024-09-11 | 10:08
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ميقاتي: سنتخذ خطوات وقرارات اساسية تتعلق بحقوق العاملين في القطاع العام عندما نباشر بدراسة بنود الموازنة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ميقاتي: سنتخذ خطوات وقرارات اساسية تتعلق بحقوق العاملين في القطاع العام عندما نباشر بدراسة بنود الموازنة

أعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أنه "كان مقررا أن نعقد جلسة لمجلس الوزراء بالأمس، ومع احترامنا الكلي لحرية ابداء الرأي، فاننا نأسف لما حصل، وقد قررت الدعوة الى الجلسة اليوم، لأن مصالح الناس وادارة البلد ومصلحته هي فوق كل اعتبار".

وأكد ميقاتي في كلمة له خلال الجلسة الحكومية على وجوب الاسراع بإنتخاب رئيس للجمهورية، لافتا الى رفض التعايش مع وضعية الشغور الرئاسي ومحذرا من تحولها إلى حالة فراغ مهدد للإستقرار الدستوري.

وقال: "نحن من أكثر الناس المتأثرين لغياب رئيس الجمهورية، لأنه بوجوده يكتمل عقد المؤسسات الدستورية وينتظم العمل الدستوري".

واضاف: "للسنة الثانية على التوالي تحال الموازنة إلى مجلس الوزراء من قبل وزارة المالية ضمن المهلة الدستورية ، وهذه خطوة مقدرة رغم كل الظروف التي نواجهها ، فتحية الى معالي وزير المال على الجهد والمثابرة الذي قام به مع موظفي  وزارة المال. وعندما سنباشر بدراسة بنود الموازنة، فاننا سنتخذ خطوات وقرارات اساسية تتعلق بحقوق العاملين في القطاع العام، والزيادات المطروحة للمدنيين والعسكريين الحاليين والمتقاعدين موجودة  ضمن مشروع الموازنة".

وجدد ميقاتي استغرابه للاحتجاجات التي حصلت امام السراي والتصعيد الكلامي، لافتا الى أنه "لم نبدأ بعد مناقشة بنود الموازنة، مع العلم أننا في صدد اتخاذ اجراءات مؤقتة تقضي باعطاء العاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية، الى حين اقرار الموازنة في مجلس النواب".

ودان بقوة استمرار العدوان للشهر الحادي عشر واستهدافه للمدنيين وللطواقم الطبية والدفاع المدني.

واشار الى أنه ابلغ موقف لبنان الى سفراء الدول الاعضاء في مجلس الامن في اجتماعه بهم هذا الاسبوع، وطلب عقد اجتماع للمجلس للبحث في العدوان الاسرائيلي المتمادي، مشددا على انه سيتم تقديم شكوى جديدة الى مجلس الأمن. كما لفت الى أن قدم خلال قدمت المديرة العامة لمعهد البحوث العلمية شرحا تفصيليا لكل الاضرار والخسائر في الجنوب، على الصعد كافة.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

سنتخذ

خطوات

وقرارات

اساسية

تتعلق

بحقوق

العاملين

القطاع

العام

عندما

نباشر

بدراسة

الموازنة

LBCI التالي
أسرار الصحف 11-09-2024
جنبلاط: يبدو ان الحرب لن تنتهي وأننا فقط في بدايتها
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:51

توضيح من مكتب ميقاتي بشأن موضوع تصحيح رواتب العاملين في القطاع العام

LBCI
صحف اليوم
2024-09-10

مصدر حكوميّ لـ"الأنباء الالكترونية": الحكومة تتحضر لإقرار زيادات لكل موظفي القطاع العام ومن ضمنهم العسكريون المتقاعدون

LBCI
أخبار لبنان
2024-09-05

توقف موظفي القطاع العام عن العمل شمالًا

LBCI
أخبار لبنان
2024-08-30

وزير المالية أحال مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025 إلى رئاسة مجلس الوزراء

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
12:25

بو حبيب اختتم زيارته للقاهرة وبحث مع نظرائه الأردني والسوري والليبي في تطورات العدوان على لبنان

LBCI
أخبار لبنان
11:12

الكتائب: لصحوة قضائية تعيد الروح الى المحاسبة فيتم الكشف عن هوية كل المسؤولين عن الانهيار المالي

LBCI
أخبار لبنان
10:36

تجمع العسكريين المتقاعدين: قرارات وتحركات ميدانية على الأراضي اللبنانية كافة

LBCI
أخبار لبنان
10:24

قطع طريق المنية بسبب توقيف شخص على خلفية أعمال بناء

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
2024-09-10

البقلاوة بطريقة مختلفة... مائدة مميزة مع الشيف حنا طويل! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
09:49

روسيا تقول إنها قد "توحد الصف" مع الصين إذا واجهتا تهديدا

LBCI
منوعات
2024-09-09

"الحياة يمكن أن تتغير بلحظة"... الأميرة كايت تكشف آخر مستجدات وضعها الصحي وهذا ما قالته عن علاجها الكيميائي (فيديو)

LBCI
منوعات
2024-08-12

كيت ميدلتون في ظهور علني جديد برفقة الأمير ويليام... جمالها حديث المتابعين (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
11:42

العسكريون المتقاعدون أشعلوا الإطارات على جسر الرينغ

LBCI
أخبار دولية
08:03

السيسي: نعمل للتوصل لاتفاق يحقق الإستقرار وينهي المعاناة في غزة

LBCI
أخبار دولية
07:59

بزشكيان من العراق: نحن بحاجة لتعاون وإتفاقيات أمنية للتصدي لتهديدات الأعداء

LBCI
اقتصاد
06:46

لجنة الإقتصاد تناولت مواضيع الرقابة على شركات التأمين والمصارف والنافعة

LBCI
أخبار لبنان
04:57

موسى في السرايا: خطوات تنوي "الخماسية" اتخاذها اعتباراً من الأسبوع المقبل

LBCI
أخبار لبنان
03:57

السفير المصري للـLBCI: نهجنا كخماسية العمل على فصل ملف غزة وتداعياته عن الملف الرئاسي اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
03:40

أبو فاعور للـLBCI: المشكلة في الانانية السياسية وأتوقع بدء البحث بالاسماء للرئاسة

LBCI
أخبار لبنان
03:18

السفير المصري من معراب: لعدم البحث عن النقاط المعرقلة بل عن النقاط المشتركة

LBCI
أخبار دولية
00:07

ترامب: هاريس "نسخت" برنامج بايدن الاقتصادي واسرائيل ستزول إذا فازت

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
03:30

بعد انفصالها عن زوجها... ابنة حاكم دبي تطلق عطرها الأول: اسمه سيصدمكم! (صور)

LBCI
حال الطقس
01:27

ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة ... ومنخفض جوي محتمل

LBCI
آخر الأخبار
16:36

هآرتس عن مسؤول أميركي: نؤيد إجراءات إسرائيل ضد حزب الله لكن عواقب حرب واسعة يجب أخذها بعين الاعتبار

LBCI
أخبار لبنان
03:51

توضيح من مكتب ميقاتي بشأن موضوع تصحيح رواتب العاملين في القطاع العام

LBCI
صحف اليوم
00:49

قيادات لبنانية تجتمع مع معارضين سوريين لسؤالهم عن دورهم في حالة الحرب على حزب الله (الاخبار)

LBCI
أمن وقضاء
05:05

قوى الأمن عممت صورة المفقود عمر أنطوان نعمة

LBCI
موضة وجمال
15:00

بعد اتهامه بجرائم اغتصاب واعتداءات جنسية... الحكم بحق قطب الموضة السابق بيتر نيغارد صدر وهذه تفاصيله!

LBCI
فنّ
15:30

بعد الاتهامات الجنسية التي طالته وانتظاره لاعادة محاكمته... قلب هارفي واينستين خانه وهذا وضعه الصحي!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More