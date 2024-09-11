حراك المتقاعدين العسكريين يعلن حال طوارىء مفتوحة: ما سيحصل سيفاجئ الحكومة

حراك المتقاعدين العسكريين: انعقاد مجلس الوزراء يدل على نوايا سيئة تحضرها الحكومة

استغرب "حراك المتقاعدين العسكريين" في بيان، كيف يتم عقد جلسة لمجلس الوزراء الساعة الثالثة من تاريخ اليوم، من دون الإعلان عنها مسبقا.

ورأى أن "هذا يدل على نوايا سيئة تحضرها الحكومة وتحديدا رئيسها ضد حقوق المتقاعدين العسكريين، وأن هناك مؤامرة مسبقة وكل ما قيل حول انصافهم هو كذب"، داعيا الوزراء إلى وقف هذه المهزلة.



كما دعا "جميع المتقاعدين العسكريين إلى أعلى جهوزية اعتبارا من هذه اللحظة، وإعلان حالة طوارئ مفتوحة، معلنا أنه "يعقد اجتماعات وتواصل مستمر، وما سيحصل سيفاجئ الحكومة، وسيكون التحرك على نطاق واسع في الأماكن التي تهز مضاجعهم".