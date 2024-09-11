قطع طريق المنية بسبب توقيف شخص على خلفية أعمال بناء

أقدم عدد من الأشخاص على قطع طريق المنية عند نقطة بيت الزكاة احتجاجا على توقيف المدعو "ع.ز" من قبل القوى الأمنية في المنطقة على خلفية أعمال بناء في المحلة، في ظل انتشار كثيف للقوى الأمنية في المحلة بهدف اعادة فتح الطريق التي يصر الأهالي على قطعها حتى اطلاق الموقوف وانهاء أعمال البناء، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.