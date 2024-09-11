تجمع العسكريين المتقاعدين: قرارات وتحركات ميدانية على الأراضي اللبنانية كافة

أصدر تجمع العسكريين المتقاعدين بيانا بالتزامن مع الجلسة الحكومية انعقدت في السراي بعد ظهر اليوم.



وجاء في البيان: "لم يتفاجأ تجمع العسكريين المتقاعدين بتاتا من قيام الحكومة بتهريب عقد جلسة لها لأننا اصلا نتعامل مع من يحترف لغة المكر والخداع والتآمر على الحقوق ونكران التضحيات".



واضاف: "أمام هذا الواقع يحمل تجمع العسكريين المتقاعدين المسؤولية الكاملة لكل من يقوم بالتفاوض او القبول باي طرح لا يؤمن العدالة بين العسكريين والمدنيين في القطاع العام وبالاخص حقوق العسكريين المتقاعدين وعائلات الشهداء والشهداء الاحياء وسيكون للتجمع قرارات وتحركات ميدانية على الأراضي اللبنانية كافة كما وعدنا في بياناته السابقة".