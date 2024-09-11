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بو حبيب اختتم زيارته للقاهرة وبحث مع نظرائه الأردني والسوري والليبي في تطورات العدوان على لبنان
أخبار لبنان
2024-09-11 | 12:25
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بو حبيب اختتم زيارته للقاهرة وبحث مع نظرائه الأردني والسوري والليبي في تطورات العدوان على لبنان
اختتم وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب زيارته للقاهرة، حيث شارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية ١٦٢.
وكان بو حبيب التقى، على هامش الاجتماع، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي بالوكالة الطاهر الباعور، وبحث معهم في تطورات العدوان الاسرائيلي على لبنان، مؤكدا "ضرورة تطبيق القرار ١٧٠١ (٢٠٠٦) من أجل تحقيق الاستقرار ومنع نشوب حرب واسعة النطاق".
أخبار لبنان
بو حبيب
القاهرة
لبنان
العدوان الاسرائيلي
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أسرار الصحف 11-09-2024
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