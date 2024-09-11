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جلسة مفاجئة للحكومة... هذه ابرز مقرراتها

أخبار لبنان
2024-09-11 | 12:37
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جلسة مفاجئة للحكومة... هذه ابرز مقرراتها
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جلسة مفاجئة للحكومة... هذه ابرز مقرراتها

بشكل مفاجئ التأم مجلس الوزراء اليوم، بعد تأجيل الجلسة يوم أمس لتعذّر وصول كل الوزراء في الموعد المحدد لها، جرّاء تحرك العسكريين المتقاعدين الذين يطالبون بادراجهم حقوقهم المالية في الموازنة. 

الجلسة التي شارك فيها 17 وزيرا مع رئيس الحكومة، عُلم أن من بين أبرز مقرراتها فتح دورة لتعيين خفراء متمرنين لصالح ادارة الجمارك ورفع عددهم الى 500 خفير، من اجل الحفاظ على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، بعدما كان عين 240 خفيرا جميعهم من المسلمين.

واقر المجلس طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى احالة مشروع قانون الى مجلس النواب يرمي الى قطع حساب الموارنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020.

وتم تأجيل البت بمشروع مرسوم يرمي الى تعديل المرسوم 13164 تاريخ 5-4-2024 والمتعلق بتعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء المعيشة.

كما تم تأجيل طلب وزارة العمل الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تعيين اللجنة المالية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

هذا وطلب وزير الصناعة سحب مشروع المرسوم الرامي الى تعديل المرسوم رقم 8803 وتعديلاته المتصل بموضوع تنظيم المقالع والكسارات.

وتمت الموافقة على طلب وزارة التربية الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى الغاء الامتحانات الرسمية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني للشهادات التأهيلية الفنية التحضيرية التكميلية المهنية وامتحان الدخول الى السنة الاولى من الشهادة التكميلية المهنية.

وتمت إحالة طلب وزارة الشؤون الاجتماعية منح صفة المنفعة العامة لجمعيات اهلية الى وزارة الداخلية لاجراء الدراسات المناسبة. 

ووافق مجلس الوزراء على العرض الذي تقدم به دولة نائب رئيس  مجلس الوزراء لتقرير اللجنة الوزارية بموجب القرار  رقم 27  تاريخ 14-8- 2024 بشأن دعم الخبز وشراء القمح.
 
وبعد الانتهاء من جدول الاعمال باشر مجلس الوزراء دراسة مشروع موازنة العام 2025، واستمع الى تقرير وزير المال وقرر المجلس ابقاء جلساته مفتوحة لدرس الموازنة. 

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للحكومة...

مقرراتها

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