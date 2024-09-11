قضية الشبل تابع.. النيابة العامة البيئية تتحرك

بعد اثارة الـLBCI لقضية شخص يتجول في أماكن عامة وخاصة مع شبل، بموازاة تحرك جمعيات الرفق بالحيوان ضد هذه المخالفة القانونية، وتحرك النيابة العامة البيئية، تم توقيف الشخص وحول الى النيابة العامة الاستئنافية في البقاع.كما تمت اعادة الشبل الى جمعية حماية الحيوانات في لبنان للعناية به، وسيعمل حاليا عند توفر التصاريح لارساله الى محمية في جنوب افريقيا في أواخر تشرين الأول .