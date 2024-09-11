سيزار أبي خليل إستغرب الإهتمام المتجدد لبعض النواب بملف الكهرباء

إستغرب النائب سيزار أبي خليل الإهتمام المتجدد لبعض النواب بملف الكهرباء، خصوصاً الذين تقدموا منذ فترة بإقتراح قانون متعلق بلامركزية إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها.



وأكد أن التيار الوطني الحر سبق وتقدم بقانونٍ مماثل منذ ثلاث سنوات.