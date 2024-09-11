مفوضية الإعلام في "التقدمي الإشتراكي" تنفي تلقي جنبلاط تهديدات باغتياله

أعلنت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان، أنه "مع إصرار البعض في الإعلام على اختلاق نظريات حول تهديدات أو تحذيرات تلقاها رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط، وأخرى عن مخططات وقرار بالاغتيال، فإن مفوضية الإعلام إذ تربأ بالإعلاميين عدم الادلاء أو التعبير عما هو غير صحيح، تشدد على ضرورة الثبت من المعلومات قبل نشرها وتعميمها".