جثمان البطريرك أغاجانيان في طريقه إلى بيروت

أعلن المكتب الإعلامي لبطريركية بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك في بيروت أن جثمان الكاردينال البطريرك كريكور بيدروس الخامس عشر أغاجانيان غادر المعهد الأرمني الحبري في روما، في لحظة وداع مؤثرة تجسد عمق التقدير لإرثه الروحي والخدمات الجليلة التي قدمها للكنيسة.



وبعد أن بقي جثمانه في الكنيسة لمدة 53 عامًا، يتم نقله إلى بيروت، في خطوة تهدف إلى تكريم إرثه في قلب المنطقة التي خدمها طوال حياته.