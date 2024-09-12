شمس الدين للـLBCI: الحديث عن الحاجة الى قانون لتحديد كل طائفة بأي قارة ستنتخب لزوم ما لا يلزم

أكّد الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمين الدين أن القارات الستّ ستكون دائرة انتخابية واحدة في الانتخابات النيابية المقبلة، وأن الحديث عن الحاجة الى قانون لتحديد كل طائفة بأي قارة ستنتخب لزوم ما لا يلزم.



ورأى شمس الدين في مداخلة ضمن برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أن المطلوب فقط هو تعليق العمل بالfطاقة الالكترونية الممغنطة، مشيرا الى أن اعتماد صوتين تفضيليين يكرّس هيمنة الاحزاب.



واستبعد أن يوافق رئيس مجلس النواب نبيه بري مجدداعلى تعديل قانون الانتخابات والسماح لغير المقيمين بالاقتراع لـ128 نائبًا، لافتا الى أن التوجه هو للتصويت لستة نواب.

