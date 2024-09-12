ابو معشر: ما جرى بالامس ردّة فعل عفوية.. وهذا ما يتطلبه السلوك الصحيح لتصحيح الاجور

أكّد العميد المتقاعد اندريه ابو معشر أن ما جرى بالامس ردّة فعل فورية وعفوية على تصرف السلطة، معتبرا أن اداء الحكومة هو جوهر المشكلة.



ولفت ابو معشر في مداخلة ضمن برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، الى أن الانقلاب على الدستور مُمارسة ممنهجة من قبل القيمين على السلطة، مشددا على أنه لا يحق لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي دعوة الوزراء الى الجلسة عبر الواتساب والى أن طرح حقوق العسكريين من خارج جدول الاعمال مخالفة دستورية.



وقال: "نحن نرفض الموازنة ككل لأنها تلبي طموح اللبنانيين ولا طموح الموظفين والعسكريين".



ورأى أن السلوك الصحيح لتصحيح الاجور يتطلب اصدار جدول أعمال واضح وتعميم الخطة على المعنيين قبل 48 ساعة والتعهد باقرار المطالب ورفض اي ضرائب ورسوم جديدة.