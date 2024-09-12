قائد الجيش التقى بوريل

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية Josep Borrell Fontelles، بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان Sandra De Waele.



وجرى في خلال اللقاء، التداول في أوضاع لبنان والمنطقة والتطورات عند الحدود الجنوبية.

