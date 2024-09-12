بوريل بعد لقائه بو حبيب: التنفيذ الكامل للقرار 1701 ينبغي أن يمهد لتسوية شاملة

رأى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن التنفيذ الكامل للقرار 1701 ينبغي أن يمهد لتسوية شاملة.



ولفت بوريل بعد لقائه وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بوحبيب، الى أن الحرب ليست محتومة وتعتمد على الإرادة في تجنبها، مشددا على ضرورة الحد من التصعيد العسكري، داعيا كل الأطراف لاتباع هذا النهج.



وقال: "أحث قادة لبنان على العمل معا من أجل مصلحة البلاد".



وأضاف: "يجب أن تعود المؤسسات اللبنانية إلى العمل بما في ذلك رئاستا الجمهورية ومجلس الوزراء".



وشدد على أنه لا بد من إصلاح الاقتصاد اللبناني والعمل على إعادة هيكلة المصارف، لافت الى أن العمل لصالح الشعب اللبناني هو الطريق الصحيح للمضي قدما.



وقال: "مستعدون لمواصلة دعم قادة لبنان لتحقيق الاستقرار من أجل الشعب اللبناني".









