الـCMA CGM Excellence Fund for Education تطلق المجموعة الثالثة من طلاب المنح إلى HEC Paris

للسنة الثالثة على التوالي، وصلت مجموعة من الطلاب اللبنانيين إلى حرم HEC Paris بدعم من "CMA CGM Excellence Fund for Education". يُمنح هذا الدعم على أساس الجدارة والتميّز والحالات الاجتماعية والاقتصادية الفردية للطلاب، ويسمح للعديد من المواهب الشابة بتحقيق طموحاتهم المهنية. يغطي البرنامج العديد من مجالات الدراسة، بدءًا من إدارة الأعمال، الاقتصاد والعلوم، العلوم الاجتماعية والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.



وقامت مجموعة CMA CGM، الرائدة عالميا في مجال الشحن البحري والجوي والخدمات اللوجستية وهي إحدى الشركات الرائدة في لبنان من ناحية عدد الموظفين إذ أنها تضمّ ما يقارب ٢٣٣٠ موظفا" في لبنان ، بإطلاق برنامج المنح الدراسية "CMA CGM Excellence Fund for Education" عام 2021 لتعزيز التفوّق التعليمي للطلاب للبنانيين.



ويحقق كل عا، 145 طالبًا طموحاتهم المهنية من خلال الانضمام إلى أفضل الجامعات المندرجة في البرنامج:

- في لبنان: الجامعة الأمريكية في بيروت (AUB) ، جامعة القديس يوسف (USJ) و ال(ESA)،

- في فرنسا: HEC Paris و École Polytechnique،

- في المملكة المتحدة: جامعة Oxford ، وImperial College وKings’ College.



والهدف من "CMA CGM Excellence Fund for Education" هو تعزيز قدرات الشباب الذي بإمكانه الانخراط في شركات عالمية كبيرة على غرار مجموعة CMA CGM، أو تسخير مواهبهم في خدمة لبنان واللبنانيين والمساهمة بالتالي في نموّ بلدهم.



وهذا الصيف، تم استقبال الطلاب المنخرطين ببرنامج « CMA CGM Excellence Fund for Education » في لبنان من قبل مجموعة CMA CGM في مقرها الإقليمي. وفي هذه المناسبة، تمكن الفائزون من الالتقاء ببعضهم البعض واكتشاف مجموعة CMA CGM.