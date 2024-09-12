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وزارة الخارجية: الوضع في لبنان حضر بقرار وزراء الخارجية العرب بشأن فلسطين

أخبار لبنان
2024-09-12 | 09:53
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وزارة الخارجية: الوضع في لبنان حضر بقرار وزراء الخارجية العرب بشأن فلسطين
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وزارة الخارجية: الوضع في لبنان حضر بقرار وزراء الخارجية العرب بشأن فلسطين

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أنه "رغم قرار وزراء الخارجية العرب في الدورة الـ162 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزراي، التي عقدت في القاهرة يوم 10 ايلول 2024، إرجاء القرارات السياسية كافة المتعلقة بالأوضاع العربية، استثنائياً لمرة واحدة حتى آذار المقبل، للتركيز على دعم فلسطين، الا أن الوضع في لبنان حضر في القرار بشأن فلسطين الذي حمل عنوان "تطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي". 

واشارت وزارة الخارجية في بيان إلى أن "مجلس الجامعة أكد على المستوى الوزاري في الفقرة الثامنة من هذا القرار على "أهمية التضامن الكامل مع لبنان والادانة الشديدة للعدوان الاسرائيلي المتواصل عليه منذ تشرين الأول 2023 ودعم لبنان في مقاومته وتصديه له، وتحميل اسرائيل مسؤولية انزلاق الاوضاع في المنطقة الى ما لا تحمد عقباه، والتحذير من تداعيات شن عدوان واسع على لبنان في ضوء التطورات الأخيرة، ما قد يدفع الى اشتعال حرب إقليمية ويهدد أمن واستقرار دول المنطقة". 

و"دان المجلس الاعتداءات الاسرائيلية المتزايدة على لبنان خلال الآونة الأخيرة على نحو مقلق يرهب اللبنانيين في المناطق المأهولة"، بحسب وزارة الخارجية.

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