خطار للـ LBCI: عملية اخماد حريق مكب برج حمود صعبة لكن تم حصر النيران

حضرت عناصر الدفاع المدني منذ اللحظات الأولى لاندلاع حريق مكب برج حمود في محاولة للسيطرة عليه لما يشكله من مخاطر في حال توسعه.وابدى المدير العام للدفاع المدني ريمون خطار استغرابه بسبب غياب اجراءات الحماية في المنطقة بعد توسع جبل النفايات.واشار الى صعوبة عملية اخماد الحريق ، وقال: "تم حصر النار برقعة معينة، ولكن يجب منع الهواء عن الرقعة للتمكن من اخماد الحريق بشكل كامل".