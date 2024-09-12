الراعي: الكاردينال اغاجانيان سيكون طوباويًّا وقديساً عظيماً لهذا الجيل

احتفل اللبنانيون اليوم بقدوم جثمان بطريرك الأرمن الكاثوليك غريغور بيدروس الخامس عشر أغاجانيان، من روما في خطوة تهدف إلى تكريم إرثه في المنطقة الّتي خدمها طوال حياته وأحبها.



وفي احتفال وطني أقيم في ساحة الشهداء في بيروت، شارك فيه المئات من مواطنين ومغتربين، جرى تطواف بالجثمان حيث نقل الى ضريحه في كاتدرائية مار غريغوريوس ومار الياس النبي للارمن الكاثوليك.



وللمناسبة أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أن الكاردينال اغاجانيان سيكون طوباويًّا وقديساً عظيماً لهذا الجيل.

