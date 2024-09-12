ميقاتي خلال استقبال جثمان البطريرك أغاجانيان: نأمل بأن يتصاعدَ دخانٌ أبيض ليعلن انتخاب رئيس

رأى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه بحلول جثمان بطريرك الأرمن الكاثوليك غريغور بيدروس الخامس عشر أغاجانيان يتفاءلُ جميع اللبنانيين ويعقدون الآمالَ بأن يتصاعدَ دخانٌ أبيض يعلن البشارة بانتخاب رئيس جديد.

وشدد على أن الحوار هو مسؤولية المجتمع والدولة.



واحتفل اللبنانيون اليوم بقدوم جثمان بطريرك الأرمن الكاثوليك غريغور بيدروس الخامس عشر أغاجانيان، من روما في خطوة تهدف إلى تكريم إرثه في المنطقة الّتي خدمها طوال حياته وأحبها.