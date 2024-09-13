ثلاثة شهداء بغارة اسرائيلية في جنوب لبنان

استُشهد ثلاثة أشخاص بينهم طفل، في غارة اسرائيلية، في جنوب لبنان، كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.



وأكّد مصدر مقرب من "حزب الله" لوكالة فرانس برس، أنّ بين القتلى مقاتلًا في صفوفه.



وأعلنت الوزارة في بيان أنّ "غارة للعدو الاسرائيليّ" استهدفت قرية كفرجوز القريبة من مدينة النبطية، أدّت إلى "استشهاد ثلاثة أشخاص من بينهم طفل وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح".